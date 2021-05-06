شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: سيراميكا غلق مفاتيح لعب المقاولون.. والتراجع البدني سبب التعادل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء نبيل، مدرب عام منتخب مصر الأسبق، إن سيراميكا كليوباترا نجح في غلق مفاتيح فريق المقاولون العرب خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، ببطولة الدوري الممتاز، ونجح في إنهاء الشوط متقدمًا بهدف نظيف.

وأضاف علاء نبيل، في تصريحات تليفزيونية، أن بداية سيراميكا كليوباترا، كانت قوية إلا أن النهاية لم تكن كما هو مطلوب في ظل التراجع البدني الذي عانى منه الفريق، مشيرًا إلى أن الفريقين تقاسما الآداء والنقاط.

وتابع نبيل، أن المباراة كانت جيدة، وخرج كلا الفريقين بنقطة لكل منهما، موضحًا أن سيراميكا كليوباترا أضاع 4 نقاط من 6 خلال مباراتين، بينما إذا كان قد نجح في الحصول عليهما كان سيتخطى الثلاثين نقطة ليعود إلى المربع الذهبي إلا أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك، مضيفًا «صالح جمعة ظهر بوزن زائد للغاية، ولا يستطيع اللعب طوال الـ90 دقيقة، حيث أن وزنه يؤثر للغاية على مستواه الفني والبدني».

واختتم تصريحاته، أن سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب، خاضا المباراة بطموحات مختلفة، حيث كان يسعى الأول للفوز من أجل العودة للمربع الذهبي بينما الثاني كان يأمل في الهروب من منطقة الهبوط، لذلك كان الفريقين يسعيان للحصول على الثلاث نقاط، ولكنهما تقاسما النقاط بواحدة لكل منهما.