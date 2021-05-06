شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الـ«سيتى» تتحدى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضربت جماهير مانشستر سيتى عرض الحائط بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وخرجت الجماهير بالآلاف فى شوارع المدينة تحتفل بتأهل فريقها إلى المباراة النهاية ببطولة دورى أبطال أوروبا، عقب الفوز على باريس سان جرمان، بهدفين للا شىء أحرزهما رياض محرز، فى مباراة الذهاب التى أقيمت على أرض ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، وكانت مباراة الذهاب فى فرنسا بملعب حديقة الأمراء، انتهت بفوز الفريق السماوى ٢/١.

وشهدت غرفة الملابس عقب انتهاء المباراة احتفالات هستيرية من لاعبى مانشستر، كما احتشد الآلاف من مشجعيهم أمام الاستاد للاحتفال، وأطلقوا الصواريخ النارية، وسهروا حتى الصباح احتفالا بالفوز والتأهل.

من جانبه، أبدى بيب جوارديولا، المدير الفنى للسماوى، سعادته بالتأهل، وقال إنه يشعر بالفخر أن التأهل جاء على حساب فريق كبير بحجم باريس سان جرمان، الذى سبق وفاز على برشلونة 4/1، فى نفس البطولة.

من جانبها، أفردت الصحف الإنجليزية صفحاتها للإشادة بالإنجاز الذى حققه مانشستر، وتألق نجمه رياض محرز، وقال صحيفة «تليجرام»: «سيتى المذهل يبلغ أول نهائى أوروبى منذ 51 عاماً، بفضل ثنائية رياض محرز»، فيما جاء عنوان صحيفة «مترو» مادحاً فى النجم الجزائرى، حيث كتبت «محرز يكتب التاريخ من جديد مع السيتى»، وأكدت أن الهدف المبكر الذى سجله سهل من مهمة فريقه، وزاد من الضغط على باريس سان جرمان.

أما صحيفة «ديلى ميل» فقالت: «حيوا الأبطال.. السيتى إلى النهائى بعد الفوز على باريس عقب العاصفة الثلجية» وذلك فى إشارة إلى الثلوج الكثيرة التى سقطت أثناء المباراة.

وعلى نفس النهج فى الإشادة برياض محرز، قالت صحيفة «ديلى إكسبرس»: «ثنائية محرز تقود السيتى للنهائى».