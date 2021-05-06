شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية» يرفض طلب الأهلى استقدام حكام أجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى تطور سريع للأحداث، أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، رفض طلب الأهلى استقدام حكام أجانب لجميع مبارياته فى الدورى خلال الموسم الحالى خصوصا فى مباراة القمة المقبلة أمام الأهلى المقررة يوم 10 مايو الجارى.

وقال إن اتحاد الكرة يدعم التحكيم المصرى ويثق فى الحكام، بدليل إسناد مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى والزمالك لطاقم مصرى بقيادة محمود البنا والذى نجح فى الخروج بالمباراة الى بر الأمان ليؤكد أن التحكيم المحلى قادر على قيادة أى مباراة.

وكشف مصدر مسؤول بالجبلاية أن المفاضلة حاليا بين ثنائى التحكيم أمين عمر ومحمد عادل لاختيار أحدهما لإسناد مهمة تحكيم القمة المقبلة.

وكان الأهلى قد أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة يطالبه باستقدام حكام أجانب فى مباريات الفريق المقبلة، بداعى الأخطاء التحكيمية التى تعرض لها الفريق، على يد حكام محليين خلال المباريات الماضية، حسب بيان رسمى.

وقال الأهلى، عبر البيان، نحتاج تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوروبيًا لجميع مباريات الأهلى المقبلة على أن يتحمل النادى كافة التكاليف المالية، وذلك وفقًا للائحة المسابقات المادة 110ج، فى حالة طلب أى نادٍ تعيين حكام أجانب لأى مباراة مشارك فيها، ووافق الاتحاد على تلبية طلبه، يلتزم النادى بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بأسبوعين على الأقل.

وطلب الأهلى فى حالة الرفض، من مسؤولى اتحاد الكرة إظهار الحقيقة للرأى العام، وإعلان الأسباب، خاصة أن الأهلى سوف يتحمل كل التكاليف المالية لذلك.

على الجانب الآخر، ينتظر مثول سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى للتحقيق معه فى اتحاد الكرة بمعرفة المستشار القانونى للاتحاد بسبب تصريحاته التليفزيونية عقب مباراة الأهلى مع غزل المحلة الأخيرة، التى انتقد فيها الحكام.

ووفقا لمصدر داخل الجبلاية، فان الشؤون القانونية قامت بجمع تسجيلات لتصريحات مدير الكرة بالأهلى تتضمن هجومه على الحكام خلال الفترة الماضية لمواجهته بها خلال جلسة التحقيق وذلك بعد حالة الغضب التى سيطرت على المسؤولين فى اتحاد الكرة نتيجة الهجوم المتكرر من عبدالحفيظ على الحكام وتوجيه التهم لهم ومحاولة التقليل منهم أمام الراى العام، الأمر الذى اعتبره الحكام مرفوضا.