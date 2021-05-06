شكرا لقرائتكم خبر عن «القطبان» فى مهمة تصحيح الأوضاع الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى قطبا الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، الليلة، لتصحيح أوضاعهما فى مواجهه سكندرية بالجولة العشرين لبطولة الدورى العام، بعد سلسلة نزيف النقاط فى المباريات الأخيرة، فالمارد الأحمر يواجه زعيم الثغر، الاتحاد السكندرى، عند التاسعة والنصف مساء، على أرض استاد الإسكندرية، فيما يلتقى الزمالك فى مباراة صعبة مع سموحة باستاد القاهرة، عند التاسعة والنصف مساء.

مباراتا الليلة قد تكونان نقطة فاصلة لكل مدير فنى بالقطبين، بعدما نال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، وباتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، انتقادات لاذعة بعد سوء الأداء فى المباريات الأخيرة، ومسلسل نزيف النقاط المستمر، لدرجة دفعت الكثيرين لمطالبة إدارة كل نادٍ بإعادة النظر بالنسبة لاستمرارهما.

فى المقابل، يسير حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، بخطى ثابتة هذا الموسم، ونال استحسان الكثير من النقاد بعدما نجح فى تطوير أداء فريقه الذى يحتل المركز الخامس، برصيد 29 نقطة، فيما نجح أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، فى تقديم أوارق اعتماده كمدرب واعد، وحقق مع فريقه نتائج طيبة، ويحتل معه المركز السادس، وبات سموحة الفريق الوحيد الأقل خسارة بين كل فرق المسابقة، حيث نال خسارة وحيدة متفوقًا على القطبين الكبيرين اللذين نال كل منهما هزيمتين، وكانت الخسارة الوحيدة لسموحة على يد الزمالك فى مباراة الفريقين بالدور الأول، وانتهت بخسارة الفريق السكندرى بهدفين نظيفين.

سيكون عشاق الساحرة المستديرة فى حيرة لمتابعة المباراتين فى نفس التوقيت، فعلى الرغم من امتلاك كل فريق من الفرق الأربعة المتنافسة جماهيرية كبيرة، إلا أن التقارب بينها فى ترتيب جدول المسابقة يجعل جمهور كل فريقه مهتم بالمباراة الأخرى، ونتائج المنافس.

فالزمالك، صاحب المركز الأول برصيد 41 نقطة، جمعها من 19 مباراة، يحاول الهروب بالصدارة من منافسه حامل لقب البطولة فى نسختها الماضية النادى الأهلى، والذى يحتل المركز الثانى برصيد 37 نقطة، لكنه لعب 17 مباراة، وفى حالة الفوز بمباراتيه المؤجلتين، سيكون هو صاحب الصدارة بفارق نقطتين عن الأبيض.

كما أن الفريقين السكندريين يفصل بينهما نقطة واحدة فقط، فالاتحاد السكندرى يحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة، يليه سموحة برصيد 28 نقطة، ويهم كل فريق منهما تحقيق نتيجة إيجابية أمام كل من الأهلى والزمالك.

أهمية مباراتى الليلة لن تكون قاصرة على الأمور الفنية فقط، وصراع القمة، فما شهدته آخر مباراة للأهلى أمام غزل المحلة، والتى انتهت بهزيمة الأول بهدف للاشىء، من اعتراض أهلاوى على التحكيم، وكذلك مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز، والتى انتهت بالتعادل 1/1 واعتراض الزمالك على التحكيم أيضًا، جعل المباراتين فى غاية الأهمية وتحت ميكروسكوب النقاد والجماهير واتحاد الكرة.

مباراة الأهلى وزعيم الثغر يُنتظر أن تشهد تعديلات بالنسبة لتشكيل المارد الأحمر، ووفقًاً للمعلومات الواردة فإن موسيمانى يعتزم البدء بمحمود وحيد، فى مركز الظهير الأيسر، على حساب بيكهام، وكذلك يفكر فى الدفع ببدر بانون بعد حصوله على قسط وافر من الراحة فى المباريات الأخيرة.

وينتظر ألا يخرج تشكيل الأحمر عن كل من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه رامى ربيعة، وياسر إبراهيم، «بدر بانون»، وفى اليمين محمد هانى، واليسار محمود وحيد، وفى الوسط، عمرو السولية، وديانج، وأمامهما حسين الشحات، مجدى أفشة، وطاهر محمد طاهر، وفى الهجوم محمد شريف.

فيما ينتظر أن يلعب الاتحاد السكنرى بتشكيل مكون من: محمد صبحى فى حراسة المرمى، وأمامه السيد سالم، داميون ليوى، محمود رزق، وفوزى الحناوى، وعمار حمدى، وأحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، رزاق سيسيه، وإيمانوى أكوى، وروماريو.

أما مواجهه الزمالك وسموحة فيُنتظر أن تجىء حماسية وساخنة كعادة مواجهات الفريقين، وينتظر ألا يخرج تشكيل الأبيض عن كل من: محمد عواد فى حراسة المرمى، وأمامه حمزة المثلوثى، ومحمود علاء، والونش، وأحمد فتوح، وفى الوسط، طارق حامد، وساسى، وأوباما، «شيكابالا»، وزيزو، وبنشرقى، وحميد أحداد.

فى المقابل، يُنتظر أن يلعب سموحة بتشكيل مكون من: الهانى سليمان، وشريف رضا، محمود البدرى، رجب نبيل، أطهر الطاهر، محمد كناريا، محمد حليمو، عبدالكبير الوادى، أحمد عبدالقادر، ومصطفى فتحى، نسيجيامبى.