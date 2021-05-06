شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتأهب لخطف نقاط وادى دجلة.. والمحلة «المنتشى» يبحث عن انتصار جديد أمام إنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز مع وادى دجلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب استاد السلام ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل بيراميدز المباراة برصيد 31 نقطة فى المركز الثالث ويسعى لتجاوز محطة دجلة لاستكمال المسيرة والسير نحو المقدمة بعد التعادل الأخير مع الزمالك بهدف لكل منهما.

وخاض بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى، تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار الاستعداد للمباراة، وشهد المران الأخير التركيز على بعض الجمل الفنية التى تتضمن التسديد المباشر على المرمى والتعامل مع العرضيات بجانب فقرة تدريبية قوية لحراس مرمى الفريق، تحت إشراف خالد عبدالله، مدرب الحراس، الذى حرص على زيادة الحصة التدريبية.

من ناحية أخرى، يعانى وادى دجلة من سوء النتائج والتى كان آخرها الخسارة من بتروجت فى كأس مصر، ويمتلك دجلة 16 نقطة فقط من 19 مباراة خاضها فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 9 مباريات ليحتل المركز السابع عشر.

عكف التشيلى ماريو سالاس، المدير الفنى لدجلة، على علاج اللاعبين نفسيا بسبب النتائج، وشدد عليهم بضرورة نسيان الفترة الماضية والتركيز فى القادم من أجل فتح صفحة جديدة مع الانتصارات.

على الجانب الآخر، يستضيف غزل المحلة، بقيادة خالد عيد، نظيره إنبى الذى يقوده حلمى طولان مساء اليوم على ملعب الأول فى نفس الجولة.

يدخل أصحاب الأرض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد المفاجأة التى حققها الفريق بالفوز على الأهلى بهدف نظيف ليرتفع رصيد الفريق إلى 27 نقطة فى المركز الثامن، ويسعى زعيم الفلاحيين لاستغلال النشوة التى حققها بتحقيق الفوز اليوم، فيما يرفع إنبى شعار التحدى لرغبته فى العودة بثلاث نقاط جديدة للتقدم فى الجدول حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 27 نقطة.