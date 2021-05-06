شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تُنسى فى رمضان (24).. اليابان تٌبخر حلم المنتخب الأولمبي فى لندن 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكيرات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:





اليابان تٌبخر حلم المنتخب الأولمبي في لندن 2012

في قمة رمضانية لن تنساها الجماهير، انتهى مشوار المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم في منافسات أولمبياد لندن 2012، بعد خسارته أمام اليابان في دور ربع النهائي بثلاثية نظيفة، وسجل أهداف اليابانيين كينسوكي ناغاي (14) ومايا يوشيدا (78) ويوكي اوتسو (83).