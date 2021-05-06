شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تُنسى فى رمضان (24).. اليابان تٌبخر حلم المنتخب الأولمبي فى لندن 2012 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكيرات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.
وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:
اليابان تٌبخر حلم المنتخب الأولمبي في لندن 2012
في قمة رمضانية لن تنساها الجماهير، انتهى مشوار المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم في منافسات أولمبياد لندن 2012، بعد خسارته أمام اليابان في دور ربع النهائي بثلاثية نظيفة، وسجل أهداف اليابانيين كينسوكي ناغاي (14) ومايا يوشيدا (78) ويوكي اوتسو (83).
وكان الفراعنة وقتها يسعون الى بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في مشاركاتهم العشر في الاولمبياد بعد عامي 1928 في امستردام و1964 في طوكيو عندما حلوا في المركز الرابع فيهما معا، بيد انهم قدموا اسوأ مباراة لهم في تلك الدورة وخرجوا خائبين بهزيمة مذلة كادت تكون أكبر بالنظر الى الفرص التي سنحت لليابان واهدرها مهاجموها خصوصا في الشوط الثاني الذي لعبه الفراعنة بعشرة لاعبين اثر طرد قطب دفاعهم سمير سعد في الدقيقة 41 حيث اضطر مدربها هاني رمزي الى التضحية بلاعب وسط الاهلي احمد شهاب الدين لاشراك المدافع محمود علاء الدين.
وكان المنتخب الياباني صاحب الافضلية في بداية المباراة وبحث عن التسجيل المبكر فيما تراجع الفراعنة الى الدفاع ومحاولة الاعتماد على الهجمات المرتدة دون ان يحصلوا الى اي منها طيلة الدقائق العشرين الاولى. واثمرت افضلية اليابان هدف السبق اثر خطأ دفاعي، وحاولت مصر ادراك التعادل دون جدوى لان ممثلي اسيا اغلقوا جميع المنافذ.
تشكيل منتخب مصر الأولمبي وقتها كان: احمد الشناوي- احمد فتحي واحمد حجازي سمير سعد واسلام رمضان- احمد شهاب الدين (محمود علاء الدين) وحسام حسن ومحمد ابو تريكة ومحمد النيني- محمد صلاح (عمر جابر) وعماد متعب (مروان محسن).
فيما جاء تشكيل اليابان: سويتشي غوندا- يوهي توكوناغا ومايا يوشيدا وهيروكي ساكاي ودايسوكي سوزوكي- تاكاهيرو اوغيهارا وكيغو هيغاشي (غوتوكو ساكاي) وهوتارو ياماغوتشي وهيروشي كيوتاكي (تاكاشي اوسامي)- يوكي اوتسو وكينسوكي ناغا (مانابو سايتو).