شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. دوري الأبطال 93 واللقب الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة بطولة دوري ابطال افريقيا موسم 93 والتي كانت تحمل اسم بطولة افريقيا للاندية ابطال الدورى.

هذا الموسم شهد تتويج الزمالك باللقب الثالث في تاريخه علي حساب اشانتي كوتوكو الغاني، في المباراة النهائية، وحصل ايمن منصور علي لقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف.

تخطي فريق الزمالك في الدور ربع النهائي نظيره مولودية وهران الجزائري بنتيجة 5 / 1 في مجموع المباراتين، وتخطي فريق سينشري النيجيري بنتيجة 3/ 2 في الدور قبل النهائي، قبل ان يتعادل الزمالك ذهابا وإيابا في المباراة النهائية امام كوتوكو سلبيا، ويلجأ الفريقان الي ركلات الترجيح ويحسمها الزمالك بنتيجة 7 / 6 ، حيث أهدر للزمالك خالد الغندور وإسماعيل يوسف، فيما نجح كل من عفت نصار وحسين عبد اللطيف وايمانويل امونيكي ومصطفي إبراهيم وسامي الشيشيني وايمن منصور واشرف يوسف.