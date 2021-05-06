مجاهد يعلق على طلب الأهلي والزمالك.. وينتظر قرار "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تحدث أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة التي تدير اتحاد الكرة، عن تأكده من تقدير الأهلي والزمالك للتحكيم المصري، مشيراً الى أنه ينتظر القرار النهائي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تأجيل مباريات يونيو بتصفيات كأس العالم.

وكانت تقارير قد أشارت الى أن "كاف" قرر تأجيل مباريات شهر يونيو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 الى شهر سبتمبر.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" عن رأيه في طلب الأهي والزمالك بشأن استقدام حكام أجانب سواء للقمة أو مباريات الأهلي "ليس تحديا لرغبة أحد، لكن تم إعلان هذا الأمر، التحكيم المصري بخير، والأخطاء واردة، ومؤكد أنها غير متعمدة، نساند التحكيم المصري، ويجب أن يسير الأهلي والزمالك على نفس الخطى".

وتابع "إن شاء الله مصر ستتواجد تحكيميا في الأولمبياد وإن شاء الله يحدث هذا في مونديال قطر".

وصرح "المسألة ليست بشأن الأمور المادية فيما يتعلق بالحكام الأجانب، فهناك أندية لا تستطيع طلب هذا الأمر وتحمل النفقات، وبالتالي لن يكون عدلا، متأكد من تقدير الأهلي والزمالك للتحكيم المصري، على الأقل هذا الموسم لن يكون هناك حكام أجانب".

وأضاف "لست طرفا في إيقاف حكم من عدمه، لجنة الحكام هي المنوط بها بأي أمر متعلق بالحكام، ولا أظن أنه تم إيقاف أي حكم بعد المباريات الأخيرة".

واستمر "الأهلي فقط هو من وافق كتابيا بشأن خوض مباراتي سيراميكا ودجلة بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، بعض الأندية رفضت بوضوح مثل بيراميدز وسموحة والاتحاد وإنبي، وهناك من وافق".

وأكد "ننتظر القرار النهائي من كاف بشأن مباريات يونيو لنحدد الموقف النهائي من مباريات الدوري وكسب مزيد من الأيام، هذا القرار قد يريحنا بالتأكيد، نستطيع وضع مباريات في يونيو والتنسيق مع حسام البدري وكذلك شوقي غريب، الأمور ستكون جيدة".

واختتم "أتمنى بعد نهاية الموسم الحالي أن يكون هناك حضورا جماهيريا ولو محدود بإجراءات احترازية وأيضا قد يكون هناك الكثير ممن حصلوا على المصل، اتمنى ان تستمتعوا بالدوري المصري، المباريات ممتعة".