عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بإنجازات فريدة.. تشيلسي وتوخيل يدخلان تاريخ دوري أبطال أوروبا

الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365

قاد المدرب الألماني توماس توخيل فريقه تشيلسي الإنجليزي للتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني.



الفريق اللندني تغلب على ضيفه "الملكي" بهدفين دون مقابل مساء الأربعاء، في إياب نصف النهائي، وذلك بعدما عاد من إسبانيا في الذهاب بالتعادل (1-1).

وأصبح توخيل أول مدرب في تاريخ البطولة، سواء في العصر الحديث أو القديم، يتأهل إلى النهائي في نسختين متتاليتين مع فريقين مختلفين.

وكان المدرب الألماني قد وصل بفريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المباراة النهائية الموسم الماضي، لكنه تعرضه للخسارة على يد بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد.

وباتت الفرصة سانحة لدى مدرب تشيلسي لتعويض إخفاق العام الماضي عند ملاقاة مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة النهائية، التي ستقام يوم 29 مايو/ أيار الجاري.

وتمكن توخيل في غضون 99 يوما فقط على توليه مهمة تدريب "البلوز"، من قيادة الفريق للوصول إلى نهائي بطولتين، وذلك بعدما تأهل في وقت سابق إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي نفسه.

كما دون تشيلسي تاريخا جديدا باسمه، حيث أصبح أول نادٍ يتأهل إلى نهائي دوري الأبطال خلال موسم واحد في فئتي الرجال والسيدات.