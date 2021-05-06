بعد الهزيمة من تشيلسي..هازارد يُغضب جماهير ريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر - آثار النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد، غضب جماهير فريقه بعد مباراة فريقه ضد فريقه السابق تشيلسي، والتي خسرها الفريق الملكي 2-0 مساء أمس الأربعاء، بعد أن وقف يمزح رفقة زملاءه السابقين بالبلوز بعد صافرة نهاية المباراة، دون مراعاة مشاعر جماهير الفريق الملكي.

والتقطت عدسات المصورين هازارد بعد المباراة وهو يصافح الفرنسي كورت زوما زميله السابق في صفوف البلوز، ومعه إدوارد ميندي حارس تشيلسي، قبل أن ينصرف إلى غرفة الملابس.

جديرا بالذكر شارك هازارد من بداية المباراة وحتى الدقيقة 89 وظهر بمستوى سيئ للغاية، قبل أن يخرجه زيدان مدرب ريال مدريد ويشرك ماريانو دياز بدلا منه.

كان هازارد من تشيلسي الإنجليزي لريال مدريد مقابل 100 مليون يورو في صيف 2019، ويتقاضى 14 مليون يورو راتبا سنويا في عقد يبقيه في النادي إلى 2024، رغم أنه لم يستطع حتى الآن إثبات نفسه وملئ الفراغ الذي تركه رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق في صيف 2018.