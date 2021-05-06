تشيلسي يقصي ريال مدريد ويضرب موعدًا مع السيتي في نهائي دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - نجح فريق تشيلسي الإنجليزي، في التغلب على نظيره فريق ريال مدريد الإسباني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن لقاءات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبذلك يتأهل البلوز إلى المباراة النهائية، بنتيجة 3/1 في مجموع المُباراتين، بعد التعادل ذهابًا بهدف لمثله، حيث سيواجه مانشستر سيتي، في نهائي إنجليزي خالص، الذي نجح في التأهل إلى النهائي بعد إقصاء باريس سان جيرمان.

الفريق اللندني كان الأقوى على كافة الأنظمة، الدفاعية والهجومية والتكتيكية،خلال المباراة ورغم ترك الكرة لـ ريال مدريد في وسط الملعب، ولكن البلوز كان يستدرج لاعبو الملكي إلى منطقة جزاء، ثم يباغته بالهجمات المرتدة في نظام وأسلوب لعب لم يستطيع زين الدين زيدان، إيقافه على مدار الـ90 دقيقة.

وعبر تشيلسي لنهائي دوري الأبطال، بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين، ليضرب موعدًا مع مواطنه مانشستر سيتي، في نهائي إنجليزي خالص للتشامبيونزليج.