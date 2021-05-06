شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حسام حسن في 26 مباراة أمام الأهلي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب الاسكندرية الدولي، مساء الخميس، مباراة جماهيرية من الطراز الأول تجمع فريقي الاتحاد السكندري والأهلي، بمنافسات الجولة رقم 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ويخوض حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري المواجهة رقم 27 له أمام الأهلي من مقعد المدير الفني.

وسبق وأن واجه حسام حسن الأهلي في 26 مباراة سابقة مع 7 أندية تولى تدريبهم وهم الاتحاد وسموحة والزمالك والمقاصة وبيراميدز والمصري البورسعيدي والمصرية للاتصالات.

واستطاع حسام حسن تحقيق 5 انتصارات على حساب الأهلي، منهم 3 في ولايته للمصري وواحد خلال قيادته لكل من بيراميدز والاتحاد.

أما عن التعادلات فجاءت بالرقم 6 خلال مواجهات الأهلي أمام حسام، وذلك في ولايته لأندية المصري «مرتين» والزمالك «4 مرات».

وخسر حسام حسن في 15 مرة أمام الأهلي منهم مرة من خلال ركلات الترجيح في قمة السوبر المصري عام 2014.

الفوز الأكبر للأهلي على حسام حسن كان خلال المواجهة الأخيرة التي جمعت الاتحاد بالمارد الأحمر في الدور الأول لدوري الموسم الجاري، برباعية نظيفة، بينما حقق حسام أكبر فوز له على الأهلي وهو مديراً فنياً للاتحاد السكندري موسم 2014-2015 بنتيجة 4/1.