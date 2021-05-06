شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد حارس زمالك 99 للمشاركة في تدريبات الفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتصعيد السيد عطية حارس مرمى فريق الشباب مواليد ٩٩ للمشاركة في المران الجماعي الأخير.

وجاءت مشاركة عطية في المران بسبب تأكد غياب محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم جنش عن مباراة سموحة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره سموحة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤١ نقطة، وذلك بعد أن خاض ١٩ مباراة من عمر المسابقة.