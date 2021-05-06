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حقيقة وفاة الإعلامي مدحت شلبي في حادث سير

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مصدر مقرب من الإعلامي مدحت شلبي الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة حول وفاته إثر حادث سير.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الكابتن مدحت شلبي بخير ولا صحة لما تردد حول وفاته، شائعة سخيفة».

وانضم مدحت شلبي لقنوات «أون تايم سبورتس» في الصيف الماضي ويقدم برنامجه «مساء أون» 3 أيام أسبوعيا.

وبدأ شلبي شهرته الإعلامية من خلال التعليق على المباريات في التليفزيون المصري منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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