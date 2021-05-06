شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة الإعلامي مدحت شلبي في حادث سير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مصدر مقرب من الإعلامي مدحت شلبي الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة حول وفاته إثر حادث سير.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الكابتن مدحت شلبي بخير ولا صحة لما تردد حول وفاته، شائعة سخيفة».

وانضم مدحت شلبي لقنوات «أون تايم سبورتس» في الصيف الماضي ويقدم برنامجه «مساء أون» 3 أيام أسبوعيا.

وبدأ شلبي شهرته الإعلامية من خلال التعليق على المباريات في التليفزيون المصري منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي.