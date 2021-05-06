شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة تدريبات خاصة للاعبي الزمالك والتدريب علي لمس الكرة من مرة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية خاصة على هامش المران الجماعي الأخير المقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة التدريب على اللعب بشكل سريع من لمسة واحدة، حيث ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال المران.

ويواجه فريق الزمالك نظيره سموحة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤١ نقطة، وذلك بعد أن خاض ١٩ مباراة من عمر المسابقة.