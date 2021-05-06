شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لاعبي الزمالك على التسديد المتنوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة تدريبية خاصة على هامش المران الجماعي امس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة تدريب اللاعبين على التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء، حيث شارك في هذه الفقرة أغلب لاعبي الفريق.

ويواجه فريق الزمالك نظيره سموحة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤١ نقطة، وذلك بعد أن خاض ١٩ مباراة من عمر المسابقة.