شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك في مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق في مواجهة سموحة المقررة إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين ببطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة اللاعبين:

في حراسة المرمى: محمد عواد ومحمود عبدالرحيم جنش.

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني.

في خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وحميد أحداد.