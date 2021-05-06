شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: رفض الحكام الأجانب ليس تحديا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، موقفه من طلب الأهلى بحكام أجانب لباقي مبارياته في الدوري المصري هذا الموسم، قائلا: "طلب الأهلى مرفوض لكن هذا ليس تحديا للأهلي بقدر ما هو ثقة في قدرة التحكيم المصري على الخروج بهذا الموسم المضغوط بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية".

وتابع جاد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس: "التحكيم المصري بخير ونتوقع مشاركة مصرية في مونديل قطر 2022، وعلى الأهلى والزمالك أن يكونا سباقين في مساندة التحكيم المصري".

وأوضح رئيس اللجنة الثلاثية أنه رغم طلب الأهلى تحمل نفقات الحكام الأجانب إلا أن اللجنة لا تنظر للأمر من الناحية المادية، بقدر ما تسعى لتطوير التحكيم ومنحه المزيد من الثقة، والتحقيق مع سيد عبد الحفيظ لا يقلل من مكانة الأهلى".

وفى سياق آخر، أوضح مجاهد أن بعض الأندية أبدت تعاونها لقرار خوص مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي في مقدمتهم الأهلي، وبعض الأندية رفضت ذلك بشكل قاطع مثل بيراميدز والاتحاد السكندري، وبالتالي الموضوع قابل للدراسة في الفترة المقبلة.

ويرى رئيس اللجنة المكلفة بادارة الجبلاية أن تأجيل الأجندة الدولية من شهر يونيو لشهر يوليو يصب في مصلحة انتظام الدوري ومحاولة انهاء المسابقة في أغسطس بدلا من سبتمبر.

وأكد مجاهد أنه إذا ثبت تقديم الزمالك لالتماس ضد عقوبة إمام عاشور، فسيتم إعادة النظر في العقوبة، موضحا أن اتحاد الكرة ليس له مصلحة من إخفاء الالتماس إذا كان وصل اتحاد الكرة بالفعل.