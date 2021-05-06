شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 / 5 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 6 / 5 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام أربعة لقاءات تجمع الزمالك مع سموحة وغزل المحلة مع إنبى والأهلى مع الاتحاد السكندرى وأخيراً وادى دجلة مع بيراميدز ضمن منافسات الجولة العشرين للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

تقام مباراة الزمالك وسموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى، ويخوض المارد الأبيض اللقاء تحت شعار "لا تنازل عن القمة" حيث يسعي لتحقيق الفوز لمواصلة تصدر المسابقة واستغلال خسارة غريمه التقليدي الأهلي المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة في ظل الصراع القائم بينهما بالوقت الحالي على صدارة الدوري.

الزمالك يدخل لقاء اليوم، محتلا صدارة ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، جمعها بعد خوض 19 مباراة، متفوقا على الأهلي بفارق 5 نقاط، حيث يحتل الأحمر المركز الثاني برصيد 37 نقطة لكنه خاض 17 مباراة فقط.

على الجانب الآخر، يدخل سموحة مباراة اليوم، منتشي بتحقيق فوز هام أمام الأهلي بالجولة قبل الماضية وتحقيق تعادل مرضي أمام الاتحاد السكندري بالجولة الأخيرة، ليقرر مجلس إدارة النادي السكندري، صرف مكافأة إجادة للاعبين قبل ساعات من مواجهة الزمالك لتحفيزهم بخلاف وعدهم بمكافأة أخري حال تحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباراة غزل المحلة وانبى

تقام مباراة غزل المحلة وانبى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد غزل المحلة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفريق البترولى على مصر المقاصة بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاُ وتلقت شباكه 18 هدفاً فيما يحتل انبى المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 22 هدفاُ وتلقت شباكه 21 هدفاً.

موعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية وهي المباراة التي يترقبها جمهور المارد الاحمر كونها تأتي بعد فترة من تراجع الأداء والنتائج وكان أخرها الخسارة من غزل المحلة بهدف نظيف في الجولة الـ19 للدوري ومن قبلها الخسارة من سموحة ثم السقوط في فخ التعال أمام الجونة وهي نتائج أثارت القلق بين جماهير الأهلي.

يدخل الأهلي مباراة الليلة في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة ، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر مباراتين ، أما الإتحاد السكندري فيحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة جمعهم من 19 مباراة حيث فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات.

وتُعد مباراة الليلة واحدة من الاختبارات الصعبة للأهلي في رحلة الحفاظ على لقب الدوري لأنها تأتي أمام فريق قوي وعنيد ، ويقدم عروض قوية هذا الموسم ، فضلاً عن تواجد حسام حسن المدير الفني على رأس الجهاز الفني للفريق السكندري ما يعني أن المهمة ستكون صعبة للغاية أمام كتيبة موسيماني.

موعد مباراة وادى دجلة وبيراميدز

تقام مباراة وادى دجلة وبيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة قوية للفريقين يدخلها غزلان دجلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الزمالك بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.