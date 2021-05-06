أحمد مدبولى: مهمتنا إعادة الإسماعيلى لمكانته المعروفة

وحقق فريق الإسماعيلى فوزا مثيرا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل أهداف الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف هدفين في الدقائق (10) و(65)، ومحمد صادق في الدقيقة (71)، فيما سجل أهداف الجونة عمرو السعداوي في الدقيقة (23)، ونور السيد في الدقيقة (57).

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفا، فيما يتجمد الجونة في المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.