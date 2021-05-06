شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: أهدى الفوز للجماهير ونلعب دائما على الانتصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلى، تصريحاته بعد الفوز على الجونة بثلاثية مقابل هدفين قائلا: "أبارك للجماهير ولمجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الفنية ولإيهاب جلال المدير الفنى". وحقق الدراويش انتصارا دراميا على فريق الجونة فى إطار الأسبوع الــ20 بمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف حمد فى تصريحات عقب اللقاء للموقع الرسمي للدراويش: "الفوز جاء تتويجا للروح القتالية والإصرار الكبير على حصد الانتصار الغالى، نلعب فقط من أجل الثلاث نقاط للتقدم تدريجيا بجدول الترتيب وأهدى الفوز للجماهير".

وأتبع حديثه: "التراجع كان سببه خوف اللاعبين من تلقى أهداف آخرى خاصة أمام فريق مميز بحجم الجونة". واختتم مدرب الإسماعيلى تصريحاته: "أتمنى من الجميع الاستمرار فى الدعم والمساندة لإعادة الفريق لمكانته المنتظرة".