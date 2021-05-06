شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى.. عمر كمال وأحمد سمير فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الأربعاء فى بطولة الدورى المصرى عن تغيير فى جدول ترتيب الهدافين بعد الأهداف التى سجلها لاعبو الجيش فى مرمى المقاصة والمصرى البورسعيدى فى مرمى أسوان.الجيش والمقاصةحقق نادى طلائع الجيش فوزا مهما على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
افتتح أحمد سمير، أهداف المباراة لطلائع الجيش فى الدقيقة 12، وعزز ناصر منسى، تقدم الجيش بالهدف الثاني فى الدقيقة 20، لم تتغير النتيجة خلال الشوط الثاني، ليفوز الجيش بهدفين نظيفين.
المصرى وأسواننجح فريق المصرى فى تحقيق الفوز على أسوان بنتيجة 3\2 فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار الجولة العشرين من مباريات الدورى العام.
أحرز الأهداف للمصرى عمر كمال، وأحمد جمعة، وأوستن أموتو، بينما سجل لأسوان محمد جابر، ومحمد أسامة.
ترتيب هدافى الدورى المصرىقفز عمر كمال لاعب المقاصة الى صدارة ترتيب هدافى الدورى بعد هدفه فى أسوان ووصل رصيده إلى 10 أهداف، وهو نفس رصيد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش بعد الهدف الذى أحرزه فى المقاصة.
يليه حسام حسن لاعب برصيد 9 أهداف ومحمد شريف وأشرف بن شرقي بنفس الرصيد.