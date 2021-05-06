شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى.. عمر كمال وأحمد سمير فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الأربعاء فى بطولة الدورى المصرى عن تغيير فى جدول ترتيب الهدافين بعد الأهداف التى سجلها لاعبو الجيش فى مرمى المقاصة والمصرى البورسعيدى فى مرمى أسوان.

افتتح أحمد سمير، أهداف المباراة لطلائع الجيش فى الدقيقة 12، وعزز ناصر منسى، تقدم الجيش بالهدف الثاني فى الدقيقة 20، لم تتغير النتيجة خلال الشوط الثاني، ليفوز الجيش بهدفين نظيفين.





أحرز الأهداف للمصرى عمر كمال، وأحمد جمعة، وأوستن أموتو، بينما سجل لأسوان محمد جابر، ومحمد أسامة.





يليه حسام حسن لاعب برصيد 9 أهداف ومحمد شريف وأشرف بن شرقي بنفس الرصيد.