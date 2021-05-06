شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: الفوز على سموحة مفتاح منافسة الزمالك على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مواجهة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز والمقررة إقامتها فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وقال نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن الفريق سيلعب جميع المباريات خلال الفترة المقبلة من أجل الفوز فقط والحصول على الثلاث نقاط.

وأضاف لمدرب العام للزمالك: "الفوز في مباراة سموحة سوف يكون بمثابة المفتاح للمنافسة على بطولة الدوري، لذلك الجهاز الفني واللاعبون في حالة تركيز كبيرة من أجل الفوز باللقاء".

تابع أسامة نبيه: "المنافسة طويلة ومشوار الدوري مازال طويلا، لذلك نركز في كل مباراة على حدة، ونسعى لحسم كل مواجهة نخوضها لصالحنا".

الزمالك يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 41 نقطة، وذلك بعد أن خاض 19 مباراة من عمر المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 28 نقطة، بعد أن خاض 19 مباراة.