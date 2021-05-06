شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. "ايفونا" يحتفل بهدف رائع فى الزمالك بالقمة 111 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

"مفيش فرحان في الدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق، بعد ما سجل هدف في مرمي الزمالك بلقاء القمة رقم 111 التى جرت أحداثها فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام موسم 2015-2016، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل الجابونى ماليك إيفونا هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 56 بعد مرتدة سريعة، وأضاف عمرو جمال الهدف الثانى للأحمر فى الدقيقة 89 بعد مرتدة قام بها رمضان صبحى قبل أن يمرر للبديل جمال.

ونال هدف إيفونا مهاجم الأهلى السابق إشادة كبيرة وقتها، بعدما انطلق فى وسط ملعب الزمالك وسط ثلاثى الأبيض ليمر بسرعته ويصل لمنطقة الجزاء ويراوغ ثم يسدد كرة قوية بيمناه سكنت شباك أحمد الشناوى، وثارت موجة من التعليقات الساخرة عبر السوشيال ميديا لمراوغة ماليك إيفونا دفاع الزمالك يمينًا ويسارًا.