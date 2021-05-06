شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الأربعاء فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتائج مباريات الأربعاء 5 / 5 / 2021، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى إيجابية حيث التقى طلائع الجيش مع المقاصة، والإسماعيلى مع الجونة، وأسوان مع المصري، وسيراميكا مع المقاولون العرب.

طلائع الجيش 2 / 0 مصر المقاصة

حقق نادى طلائع الجيش فوزا مهما على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح أحمد سمير، أهداف المباراة لطلائع الجيش فى الدقيقة 12، وعزز ناصر منسى، تقدم الجيش بالهدف الثاني فى الدقيقة 20، لو تتغير النتيجة خلال الشوط الثاني، ليفوز الجيش بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 26 في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري.

سيراميكا 1 / 1 المقاولون

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة سيراميكا أمام المقاولون العرب في اللقاء الذى أنتهى منذ قليل ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ملعب السويس.

وجاء هدف فريق سيراميكا عن طريق اللاعب ميدو جابر في الدقيقة 20 عقب تمريرة من زميلة محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء لفريق المقاولون العرب لتسكن شباك الحارس محمود أبو السعود، بينما جاء هدف التعادل لفريق ذئاب الجبل عن الطريق اللاعب عمر فتحى بالدقيقة 62 عقب تسديدة رائعة لتسكن شباك الحارس عامر عامر.

وبهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

الإسماعيلى 3 / 2 الجونة

حقق فريق الإسماعيلى فوزا مثيرا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل أهداف الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف هدفين في الدقائق (10) و(65)، ومحمد صادق في الدقيقة (71)، فيما سجل أهداف الجونة عمرو السعداوي في الدقيقة (23)، ونور السيد في الدقيقة (57).

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفا، فيما يتجمد الجونة في المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

المصري 3 / 2 أسوان

نجح فريق المصرى فى تحقيق الفوز على أسوان بنتيجة 3\2 فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار الجولة العشرين من مباريات الدورى العام.

أحرز الأهداف للمصرى عمر كمال، وأحمد جمعة، وأوستن أموتو، بينما سجل لأسوان محمد جابر، ومحمد أسامة.

رفع المصرى البورسعيدى رصيده الى النقطة 32 بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

وتجمد رصيد أسوان عند 20 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات، وتعادل في مثلها وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاًومازال لديه لقاء مؤجل.