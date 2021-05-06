شكرا لقرائتكم خبر عن "نزلة برد" وراء استبعاد أحمد الشناوى من قائمة بيراميدز فى مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت أعراض "نزلة البرد" على أحمد الشناوى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، خلال مشاركته فى المران الختامى لفريقه قبل مواجهة وادى دجلة، المقرر لها فى التاسعة والنصف من مساء الخميس على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى.

وقرر الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا استبعاد أحمد الشناوى من قائمة المباراة، بسبب أعراض البرد التى ظهرت على اللاعب قبل اللقاء.

كما تم استبعاد رمضان صبحى سبب الإصابة بكدمة فى حدقة العين، تعرض لها اللاعب فى مواجهة الزمالك الماضية إثر إلتحامه مع أشرف بن شرقى.

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي - دييجو رولان.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، بعجما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 7، وخسر 9.