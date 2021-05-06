ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الأربعاء، بعض التغييرات الطفيفة بعد إقامة 4 مباريات في الأسبوع العشرين من منافسات المسابقة، حيث التقى طلائع الجيش مع المقاصة، والإسماعيلى مع الجونة، وأسوان مع المصري، وسيراميكا مع المقاولون العرب.



ترتيب جدول الدوري المصري

ترتيب جدول الدوري المصري

يتربع نادي الزمالك على صدارة الدوري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 وسقط فى مباراتين، ويأتي النادى الأهلى في الوصافة برصيد 37 نقطة من 17 مباراة ويتبقى له مؤجلتان، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين أمام سموحة وغزل المحلة.

تقدم المصري إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة متفوقا على بيراميدز صاحب المركز الرابع بنقطة واحدة قبل مباراة السماوى مع وادى دجلة.

ترتيب جدول الدوري المصري

كما تقدم الإسماعيلى إلى المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعد الفوز على الجونة الذى تجمد رصيده عند النقطة 25 في المركز الحادي عشر، في حين احتل سيراميكا المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد التعادل مع المقاولون صاحب المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 26 في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري.