شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الأربعاء فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت الأربعاء 5 / 5 / 2021، 4 مباريات فى الدوري المصري ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى، حيث التقى طلائع الجيش مع المقاصة، والإسماعيلى مع الجونة، وأسوان مع المصري، وسيراميكا مع المقاولون العرب.

سيراميكا 1 / 1 المقاولون

جاء هدف فريق سيراميكا عن طريق اللاعب ميدو جابر في الدقيقة 20 عقب تمريرة من زميلة محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء لفريق المقاولون العرب لتسكن شباك الحارس محمود أبو السعود، بينما جاء هدف التعادل لفريق ذئاب الجبل عن الطريق اللاعب عمر فتحى بالدقيقة 62 عقب تسديدة رائعة لتسكن شباك الحارس عامر عامر.

الإسماعيلى 3 / 2 الجونة

حقق فريق الإسماعيلى فوزا مثيرا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل أهداف الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف هدفين في الدقائق (10) و(65)، ومحمد صادق في الدقيقة (71)، فيما سجل أهداف الجونة عمرو السعداوي في الدقيقة (23)، ونور السيد في الدقيقة (57).

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفا، فيما يتجمد الجونة في المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

المصري 3 / 2 أسوان

نجح فريق المصرى فى تحقيق الفوز على أسوان بنتيجة 3\2 فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار الجولة العشرين من مباريات الدورى العام.

أحرز الأهداف للمصرى عمر كمال، وأحمد جمعة، وأوستن أموتو، بينما سجل لأسوان محمد جابر، ومحمد أسامة.

رفع المصرى البورسعيدى رصيده الى النقطة 32 بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

وتجمد رصيد أسوان عند 20 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات، وتعادل في مثلها وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاًومازال لديه لقاء مؤجل.