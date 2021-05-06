شكرا لقرائتكم خبر عن ضم جنش وعبد الشافى وروقا لقائمة الزمالك استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق في مواجهة سموحة المقررة إقامتها في التاسعة والنصف مساء الخميس باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين ببطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلاً من:

في حراسة المرمى: محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وحميد أحداد.

شهدت القائمة ضم محمود جنش رغم استمرار خضوعه لبرنامج تأهيلى بسبب شعوره بألام أسفل الظهر، كما عاد محمد عبد الشافى بعد شفاءه من فيرس كورونا، كما تم ضم محمد أشرف روقا، وتم استبعاد أحمد نادر السيد.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 41 نقطة، وذلك بعد أن خاض 19 مباراة من عمر المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 28 نقطة، بعد أن خاض 19 مباراة.