شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مكافآت للاعبى غزل المحلة بعد الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف لاعبو فريق غزل المحلة والجهاز الفنى بقيادة خالد عيد، مكافآت الفوز عقب تحقيق الانتصار على الأهلى في المباراة السابقة، وذلك تحفيزا للاعبين قبل مواجهة إنبى اليوم الخميس في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل فريق غزل المحلة معسكر مغلق اليوم استعدادا لملاقاة إنبى غدا ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى يستضيفها ملعب المحلة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ويسعى خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة عامل الفوز على الأهلى والأرض والروح المعنوية المرتفعة للاعبى الفريق لتحقيق الفوز أيضا على الفريق البترولى، وحصد الثلاث نقاط، وذلك للدخول في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة بينما يدخل فريق إنبى المباراة برصيد 27 نقطة ويحتل المركز السابع.