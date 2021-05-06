شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية الاربعاء 5\5\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية الأربعاء الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها فوز المصرى على أسوان فى الدورى، وتغلب الجيش على المقاصة، وتعادل سيراميكا والمقاولون.

طلائع الجيش يفوز على مصر المقاصة بهدفين نظيفين في الدوري

حقق نادى طلائع الجيش فوزا مهما على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

التعادل الإيجابى يحسم مواجهة سيراميكا والمقاولون فى الدورى.. فيديو حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة سيراميكا أمام المقاولون العرب في اللقاء الذى أنتهى منذ قليل ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ملعب السويس. تعرف على موعد غلق الهيئات الرياضية بعد قرار مجلس الوزراء قامت وزارة الشباب والرياضة بمخاطبة مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية للتنبيه على الهيئات الرياضية والشبابية للقيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين فى ضوء القرارات التى أعلنها مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة والحد من الفيروس بمختلف ربوع الجمهورية. مستند.. النجوم يخاطب اتحاد الكرة لخصم ثلاثة نقاط جديدة من الإسماعيلى رسمياً أرسل مجدى المتناوى المستشار القانونى لنادى النجوم خطاباً لاتحاد الكرة يطالب خلاله بخصم ثلاثة نقاط جديدة من الإسماعيلى فى أزمة اللاعب ابراهيم حسن ، ونص خطاب النجوم للجبلاية على التالى :" 1_بالاشارة الى الى حكم المحكمة الرياضية الدولية )CAS )رقم 2019/6189/6187/A الصادر في 21 فبراير 2020 لصالح نادي النجوم وحكم المحكمة الفدرالية السويسرية الصادر في 1 ديسمبر برفض دعوى البطالن المرفوعة من النادي اإلسماعيلي وقرار لجنة اإلنضباط الصادر بتاريخ 22 فبراير 2021 والخاص بخصم ثالث نقاط من النادي اإلسماعيلي حال عدم تنفيذ الحكم المشار اليو في تاريخ أخصاه 24 مارس 2021 والذي تم رفض طعن اإلسماعيلي عليو من قبل لجنة التظلمات وإعتباره قرار نهائي مستنفذ لكافة سبل الطعن عليه.

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لكل أعضاء المجلس من أجل الإجتماع في الثانية ظهرًا بعد غدًا الجمعة لمناقشة العديد من الموضوعات التي طرأت على الساحه الرياضية مؤخرًا.