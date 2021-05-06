الأهلي يتحدى الاتحاد لتجاوز الارتباك المحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

يحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري مساء اليوم الخميس في الجولة الـ20 من دوري we المصري التي تقام على ستاد الأسكندرية.

ويعاني حامل اللقب في المباريات الأخيرة بعدما جمع 4 نقاط فقط خلال 3 مباريات لعبها منذ الفوز على الزمالك في الدوري، الأمر الذي حرمه من الأفضلية التي كان يرتكن إليها في الفوز بالمؤجلات من أجل الابتعاد بصدارة جدول الترتيب.

ويأمل الأهلي وهو في المركز الثاني في تجاوز مرحلة هبوط النتائج أملًا في الاقتراب من الزمالك بانتظار تعثر متصدر الترتيب أو اكتمال مباريات الفريق المؤجلة.

ويمتلك الأهلي 37 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر ولعب مباراتين أقل، وفي المقابل يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

ويأمل الأهلي في تجاوز عقدة إهدار النقاط أمام أبناء النادي والذي بدأ بالتعادل مع البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف، ثم الجونة بقيادة رضا شحاتة، والخسارة أمام سموحة بقيادة أحمد سامي، هذا بجانب المستوى المتواضع للفريق في مبارياته الأخيرة.

وإذا كان المنافس تحت القيادة الفنية لحسام حسن فالأمر ليس بالهين إطلاقًا بالنظر لتاريخ مواجهاته أمام ناديه السابق، حيث تمكن من الفوز على الأهلي 5 مرات وتعادل في 6 من أصل 26 مواجهة، كما أنه سبق وقاد الاتحاد للانتصار على الأهلي موسم 2014-2015 بنتيجة 4-1.

وشهدت قائمة الأهلي ظهور أول للمدافع محمود متولي والذي غاب منذ الموسم الماضي عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أسوان بالدور الثاني.

واستعاد الأهلي خدمات الثلاثي العائد من الإصابة أيمن أشرف وبدر بانون ومحمود عبد المنعم "كهربا"، في المقابل غاب المهاجم والتر بواليا بعد مشاركته في لقاء غزل المحلة الأخير والذي انتهى بخسارة الأهلي بهدف دون رد.

ويأتي غياب بواليا عن مباراة الاتحاد بسبب عقوبة الإيقاف عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له والتي كان آخرها في مباراة المحلة.

وتضم قائمة الاتحاد السكندري، محمد صبحي، صبحي سليمان، عمرو خليل، داميون لوي، محمود رزق، السيد سالم، هشام صلاح، صبري رحيل، أحمد نبيل "مانجا"، خالد الغندور، فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، عبد السميع سيمو، مروان عطية، رزاق سيسيه، عمار حمدي، حسام عاشور، عمرو الميداني، أحمد راشد، إيمانويل أوكوي، محمد الصباحي، روماريو ويليامز، خالد قمر.

بطاقة المباراة

الاتحاد السكندري ضد الأهلي

المسابقة: دوري we المصري

الجولة: 20

التوقيت: التاسعة والنصف مساء

الملعب: ستاد الأسكندرية

الحكم: محمود البنا