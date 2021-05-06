الزمالك يبحث عن "مفتاح الدوري" بتحدي سموحة قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

ينهي الزمالك استعداداته لمباراة القمة ضد النادي الأهلي، بتحدي صعب مع سموحة في الجولة 20 في مسابقة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الخميس.

أسامة نبيه المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق الزمالك أكد أن الفوز على سموحة هو "مفتاح التتويج بالدوري" معترفاً في الوقت ذاته بأن المشوار ما زال طويلاً.

ويتصدر الزمالك الدوري الممتاز مؤقتاً بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل الفوز بهما يمنحه الصدارة بفارق نقطتين عن الأبيض.

ويشهد الاثنين المُقبل مواجهة جديد بين الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز، بعد أن مر أقل من شهر على القمة الأولى التي حسمها الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف.

ويأمل الأبيض في أن يحافظ على فارق النقاط الأربعة مع الأهلي قبل مواجهته في قمة الاثنين، وحتى يحدث ذلك عليه ألا يفقد مزيد من النقاط بتعثر جديد أمام سموحة.

الأبيض لم يتوج بالدوري سوى مرة واحدة فقط منذ عام 2004، كانت في عام 2015، لكنه يأمل في أن يفوز باللقب هذا الموسم مستغلاً العثرات الكثيرة التي مر بها منافسه الأحمر والتي كان أخرها السقوط في المحلة بالخسارة أمام غزل المحلة بهدف نظيف.

وانتعشت قائمة الزمالك بعودة اللاعب محمد عبد الشافي بعد فترة إصابة بفيروس كورونا، ليدعم صفوف الفريق الأبيض الذي يعاني كذلك من ضغط المباريات.

ويستمر غياب محمد أبو جبل حارس الزمالك عن الفريق، بينما يحضر الثنائي محمود جنش ومحمد عواد، حيث يتنافسا من أجل الفوز بمركز الحارس الأساسي أمام سموحة.

ويدرك كارتيرون أن تحدي سموحة لن يكون سهلاً، خاصة بعد أن فاز صاحب المركز السادس على النادي الأهلي عقب أيام قليلة من فوز الأحمر على الزمالك في القمة الماضية.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 20 الدوري المصري

التاريخ: 6 مايو 2021

التوقيت: 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

الملعب: استاد القاهرة