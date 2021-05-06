"مفتاح التتويج بالدوري".. مدرب الزمالك يتحدث عن لقاء سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

اعتبر أسامة نبيه المدرب المساعد في الجهاز الفني لنادي الزمالك أن الفوز على سموحة في الجولة المُقبلة في الدوري مساء اليوم الخميس بمثابة مفتاح التتويج باللقب.

ويتصدر الزمالك مؤقتاً بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل يمنحه الفوز بهما الصدارة بفارق نقطتين عن الأبيض.

وفي تصريحات لموقع ناديه قال نبيه :"الفوز على سموحة بمثابة مفتاح الفوز بالدوري، نتحلى بتركيز كبير من أجل تحقيق الانتصار في هذا اللقاء".

وأنهى مدرب الزمالك :"المنافسة طويلة ومشوار الدوري ما زال طويلاً، لذلك نركز في كل مباراة بمفردها من أجل حسم كل المباريات لصالحنا".