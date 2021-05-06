"البنا للأهلي والحنفي للزمالك".. اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن طاقم حكام مباريات الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري WE المصري.

ويلتقي الاتحاد السكندري بنظيره الأهلي، بينما يلعب الزمالك مع نظيره سموحة، ويلعب بيراميدز مع نظيره وادي دجلة، بينما يلتقي غزل المحلة مع فريق إنبي.

وسيقود محمود البنا مباراة الاتحاد والأهلي، ويعاونه كلا من سمير جمال وهاني خيري ومجدي خاطر، ويقود وائل فرحان تقنية الفيديو في اللقاء ويعاونه محمد يوسف.

بينما يدير محمد الحنفي مباراة الزمالك وسموحة، ويعاونه كل من أحمد حسام وسامي هلهل وأحمد عبد السميع، ويقود نادر قمر الدولة تقنية الفيديو خلال المباراة ويساعده محمود وفا.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة وادي دجلة وبيراميدز من: طارق مجدي ويعاونه أسامة السيد وسيد نافع ومحمد نهاد، ويقود محمد عادل تقنية الفيديو ويعاونه أحمد عبد الله.

ويقود وليد عبد الرازق مباراة غزل المحلة وإنبي، ويعاونه ممدوح مصطفى ومحمد عطا، وأحمد حسونة، ويدير محمود بسيوني تقنية الفيديو في اللقاء ويساعده عمرو رمضان.