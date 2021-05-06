19 لاعبًا في قائمة الزمالك أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق في مواجهة سموحة المقررة إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين ببطولة دوري We المصري.

وتشهد القائمة عودة محمد عبدالشافي إلى القائمة بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها بفيروس كورونا.

ويستمر غياب حارس مرمى الفريق محمد أبو جبل، ويتواجد محمود عواد الذي لعب المباراة الماضية ومعه محمود عبدالرحيم جنش.

وأتت القائمة كما يلي:

في حراسة المرمى : محمد عواد ومحمود عبد الرحيم "جنش".

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف "أوباما"، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي.

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وحميد أحداد.