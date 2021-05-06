الإسماعيلي يحقق فوزًا صعبا على الجونة ويهرب من مراكز الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق الإسماعيلي فوزًا صعبا على حساب الجونة بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الـ20 من مسابقة الدوري.

وارتقى الإسماعيلي 3 مراكز ونجا من منطقة الهبوط، ليرتفع رصيده لـ20 نقطة في المركز 13، ويسبقه الجونة في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.

تقدم للإسماعيلي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 11 برأسية سكنت شباك الجونة.

وفي الدقيقة 21 أدرك الجونة التعادل عن طريق عمرو السعداوي، بعدما مر بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية البعيدة في شباك الدراويش.

وفي الشوط الثاني، سجل نور السيد الهدف الثاني للجونة من ضربة جزاء في الدقيقة 57.

ونال الإسماعيلي ضربة جزاء في الدقيقة 65، سددها فخر الدين بن يوسف تصدى لها إسلام طارق، ولكن أكملها مهاجم الدراويش في الشباك معلنا التعادل للدراويش.

وأضاف محمد صادق الهدف الثالث للإسماعيلي في الدقيقة 71، بعد خطأ من إسلام طارق في إبعاد الكرة، ليسكنها الشباك.