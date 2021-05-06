هداف الدوري.. عمر وسمير يتخطيان ثنائي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اجتاز عمر كمال عبد الواحد نجم فريق المصري وأحمد سمير هداف طلائع الجيش منافسيهما في صراع هداف الدوري ليتقاسما الصدارة معاً.

عمر كمال سجل الهدف الافتتاح للمصري في شباك أسوان في الدقيقة 3 من بداية المباراة ليمهد الطريق لفوز الفريق الأخضر على الأزرق (3-2) في مباراة الأسبوع 20 بالدوري الممتاز.

الهدف الذي سجله عمر كمال عبد الواحد هو العاشر له في دوري الموسم الحالي، ليضعه في صدارة الهدافين مع أحمد سمير فقط، بعد أن كانا بين زحام من اللاعبين المتساويين في الترتيب برصيد 9 أهداف.

أحمد سمير سجل لفريق الطلائع في الدقيقة 15 ليقوده للفوز على مصر للمقاصة (2-0) بعدما أضاف زميله ناصر منسي الهدف الثاني.

وفي المرتبة الثانية يأتي محمد شريف نجم وهداف الأهلي برصيد 9 أهداف، ومثله أشرف بنشرقي نجم وهداف الزمالك، وحسام حسن لاعب سموحة الذي خرج للإعارة في الدوري الليلبي.

ويأتي في المرتبة الثالثة أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المُعار إلى كليوباترا، ويوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، ثم في المرتبة الرابعة عمرو جمال لاعب طلائع الجيش، ورزاق سيسيه نجم الاتحاد السكندري.