نهائي إنجليزي ثالث.. تشيلسي وسيتي يتصارعان على لقب دوري الأبطال (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نهائي إنجليزي جديد يقام في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي.

ونجح نادي تشيلسي في التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما أقصى ريال مدريد الإسباني، بنتيجة (3-1) ذهابا وإياباً.

بينما نجح نادي مانشستر سيتي في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أقصى باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة (4-1) ذهابا وإياباً.

ويعود نهائي دوري أبطال أوروبا ليستضيف فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" منذ 2019.

وشهد نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، نهائي إنجليزي بين فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبر، توج فيه الريدز باللقب بعد الفوز على سبيرز بنتيجة (2-0).

ويعتبر نهائي تشيلسي وسيتي، هو ثالث نهائي إنجليزي يجمع بين فريقين في بريميرليج، حيث يعود تاريخ النهائي الإنجليزي الأول إلى عام 2008، عندما التقى فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي، وتوج فيه اليونايتد بعدما رجحت ركلات الجزاء الترجيحية فريق الشياطين الحمر على حساب البلوز.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم ستقام في الـ29 من مايو الجاري، على ملعب أتاتورك الأولمبي، في إسطنبول بتركيا.