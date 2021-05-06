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نهائي إنجليزي ثالث.. تشيلسي وسيتي يتصارعان على لقب دوري الأبطال (تقرير)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نهائي إنجليزي جديد يقام في هذا الموسم، بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي.

ونجح نادي في التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما أقصى الإسباني، بنتيجة (3-1) ذهابا وإياباً.

بينما نجح نادي مانشستر سيتي في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أقصى باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة (4-1) ذهابا وإياباً.

ويعود نهائي دوري أبطال أوروبا ليستضيف فريقين من الممتاز "بريميرليج" منذ 2019.

وشهد نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، نهائي إنجليزي بين فريقي وتوتنهام هوتسبر، توج فيه الريدز باللقب بعد الفوز على سبيرز بنتيجة (2-0).

ويعتبر نهائي تشيلسي وسيتي، هو ثالث نهائي إنجليزي يجمع بين فريقين في بريميرليج، حيث يعود تاريخ النهائي الإنجليزي الأول إلى عام 2008، عندما التقى فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي، وتوج فيه اليونايتد بعدما رجحت ركلات الجزاء الترجيحية فريق الشياطين الحمر على حساب البلوز.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم ستقام في الـ29 من مايو الجاري، على ملعب أتاتورك الأولمبي، في إسطنبول بتركيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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