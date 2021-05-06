نتائج كأس الجمهورية السورية 2021 | ماذا حدث بين جبلة وحطين في النهائي؟

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتائج كأس الجمهورية السورية 2021، ونتيجة المباراة النهائية بين جبلة وحطين فى أهم مباريات اليوم الاربعاء 5 مايو 2021.

تُوج فريق جبلة ببطولة كأس جمهورية سوريا للمرة الثانية فى تاريخه عقب فوزه المثير على حطين بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد نهاية الوقت الأصلي والأضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تأهل حطين وجبلة الساحليان إلى المباراة النهائية لكأس سوريا الرابعة والخمسين، بعد تجاوزهما الاتحاد الحلبي والكرامة الحمصي، في الدور نصف النهائي من المسابقة.

وحاء تأهل حطين على حساب الاتحاد بركلات الترجيح 3-2، بعد أن سيطر التعادل السلبي على الوقت الأصلي وتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة دون اللجوء لشوطين اضافيين وفقا لنظام المسابقة.

وتأهل جبلة بفوزه على الكرامة 2-1 بواسطة مصطفى الشيخ يوسف (18) ومحمود البحر (60) وللكرامة عمرو جنيات (16).

وسبق لحطين الفوز بلقب الكأس مرّة واحدة عام 2001 بفوزه في النهائي على الجيش 1-صفر، كذلك فاز جبلة باللقب مرة واحدة عام 1999 بفوزه على حطين بركلات الترجيح 2-صفر (2 -2).

جدير بالذكر ان آخر 4 مواجهات بين الفريقين قد شهدت تفوق واضح لفريق حطين، حيث حقق الفوز فى الأربع مواجهات وكانت كلها فى الدوري السوري.

نتائج كأس الجمهورية السورية 2021

نتائج دور الـ8

الكرامة – الوثبة (فوز الكرامة بركلات الترجيح)

الاتحاد – الوحدة (فوز الاتحاد بركلات الترجيح)

حطين 3-1 الجيش

جبلة 1-0 الشرطة

نتائج دور الـ4

الكرامة 1-2 جبلة

حطين – الاتحاد (فوز حطين بركلات الترجيح)

النهائي

جبلة – حطين (فوز جبلة بركلات الترجيح 6-5)

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