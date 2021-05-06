كم مرة تأهل فخر لندن “تشيلسي” إلى نهائي دوري ابطال اوروبا؟

بلغ فخر لندن الحقيقي “تشيلسي” نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الاربعاء 5 مايو 2021، بعد فوزه بهدفين دون رد على ريال مدريد، في إياب نصف النهائي الذي استضافه ملعب ستامفورد بريدج.

وسيتوجب على تشيلسي مواجهة فريق إنجليزي للمرة الثانية في التاريخ بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا هو مانشستر سيتي الذي هزم باريس سان جيرمان في نصف النهائي الآخر، ليترشح لأول مرة في تاريخه للقاء نهائي.

وكان تشيلسي قد إلتقى بفريق مانشستر يونايتد في نهائي عام 2008، لكنه أخفق في التتويج بلقب البطولة بسبب لعبة ركلات الحظ الترجيحية.

وخسر تشيلسي نهائي ملعب لوجنيكي 2008 بفارق ركلات الجزاء بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1/1، علمًا بأنه كان الطرف الأفضل خلال الـ 120 دقيقة، والأقرب لحسم اللقب في ركلات الجزاء، لولا إهدار قائده جون تيري لركلة الحسم، ليخسر بعدها البلوز بسبب تصدي الحارس فاندير سار لركلة بلال أنيلكا في لعبة ركلة وركلة.

كم مرة تأهل تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؟

لم يكن تأهل تشيلسي مساء اليوم الاربعاء إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمر غير مألوف بالنسبة لعشاقه، مثلما هو الحال بالنسبة لجمهور مانشستر سيتي أو جماهير أندية لندن الأخرى مثل آرسنال وتوتنهام ووست هام يونايتد وكريستال بالاس وفولهام.

تشيلسي ذاق طعم الترشح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في عام 2008 وخسر أمام مانشستر يونايتد، وفي عام 2012 ترشح إلى النهائي بعد هزيمة برشلونة في نصف النهائي.

ونجح تشيلسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2012 لأول مرة في تاريخ أندية عاصمة بريطانيا “لندن” بفضل تغلبه على بايرن ميونخ في ملعب آليانز آرينا بمدينة ميونخ بركلات الجزاء الترجيحية، علمًا بأن البلوز تعادل 1/1 في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني برأسية ديديه دروجبا، قبل أن يهدر آرين روبن ركلة جزاء خلال الشواط الإضافية.

كم مرة تأهل تشيلسي إلى نهائي أوروبي؟

التأهل إلى النهائيات الأوروبية ليس بالشيء الجديد على تشيلسي، ففي رصيد النادي 5 نهائيات مختلفة قبل نهائي 2021 أمام مانشستر سيتي.

بدأ الفريق مشواره مع تحقيق شهرة وسمعة على مستوى القارة العجوز منذ سبعينيات القرن الماضي، حين بلغ نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971، قبل أن يتمكن من هزيمة ريال مدريد بنتيجة 1/3 في مجموع المباراتين النهائيتين.

وكرر تشيلسي نفس الإنجاز في عام 1998 ببلوغ نهائي كأس الكؤوس الأوروبية على حساب فيتشينزا الإيطالي، بهزيمته بنتيجة 2/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليقابل شتوتجارت الألماني في اللقاء الختامي.

واستطاع النجم الإيطالي جيانفرانكو زولا تسجيل هدف فوز تشيلسي الوحيد أمام شتوتجارت، على ملعب راسوندا بمدينة ستوكهولم النرويجية.

وقاد هذا التتويج فريق تشيلسي للعب مباراة من عيار ثقيل ضد ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي، حيث كان الريال بطلاً لدوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على يوفنتوس في المباراة النهائية.

ونجح تشيلسي في تأكيد قدرته على مقارعة الكبار بهزيمة ريال مدريد بهدف جوستافو بويت في الدقائق العشر الأخيرة من كأس السوبر الأوروبي على ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو الفرنسية.

وخلال 8 سنوات من المحاولات الجادة لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مع كلاوديو رانييري وجوزيه مورينيو في الفترة من 2000 إلى 2008، نجح إفرام جرانت في قيادة الفريق للنهائي الحلم الذي خسره أمام السير أليكس فيرجسون في عاصمة روسيا موسكو.

لكن تشيلسي لم ييأس وواصل المحاولة وبلغ نصف نهائي 2009 وخرج بفضيحة تحكيمية أمام برشلونة، وفي عام 2012 بلغ النهائي على حساب البرسا بالذات وفاز بلقب البطولة، لكنه لم يوفق في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد.

وأضاف تشيلسي إلى سجلاته الأوروبية لقبين في كأس الدوري الأوروبي عامي 2013 و2019، عندما تغلب على بنفيكا البرتغالي وآرسنال الإنجليزي في المباراتين النهائيتين – على الترتيب -.

وها هو يعزز تشيلسي قائمة النهائيات التي لعبها على الصعيد القاري بنهائي سادس وعلى حساب البطل القياسي لدوري أبطال أوروبا “ريال مدريد” الذي لم يستطع ليفربول هزيمته في نهائي 2018 أو في ربع نهائي 2021.

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