ماسون مونت: لعبنا بلاعب إضافي أمام ريال مدريد

تغزل صانع ألعاب تشيلسي، ماسون مونت، في زميله نجولو كانتي، بعدما إلتهم وسط ملعب ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الاربعاء، وكان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى فوز البلوز بهدفين دون رد والترشح لنهائي المسابقة.

وقال ماسون مونت إن تشيلسي واجه ريال مدريد بلاعب إضافي، بسبب المجهود الجبار الذي كان يبذله نجولو كانتي على مدار الـ 90 دقيقة التي لعبت على ملعب ستامفورد بريدج.

وساهم نجولو كانتي في تسجيل تشيلسي للهدف الأول في الدقيقة 28 بواسطة تيمو فيرنر، وعاد الفرنسي ليُساعد ماسون مونت على تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وقال مونت في حديثه مع قناة بي إن سبورتس “كانتي لم يتوقف عن الحركة، هو لاعب مُذهل، وكان الأفضل على الإطلاق اليوم، وجوده يعطيك أفضلية على الخصم فهو بمثابة لاعبيّن في لاعب واحد، لعبنا اليوم ضد ريال مدريد بلاعب إضافي في التشكيلة”.

وعن تكرار إنجاز جيل 2012 الذي حقق أول لقب لدوري أبطال أوروبا في تاريخ تشيلسي، أضاف مونت “يجب أن نكرر ما حدث عام 2012، علينا أن نحتفل فقط هذه الليلة ثم نخطط كيف سنكرر الأداء الذي قدمناه أمام ريال مدريد في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي”.