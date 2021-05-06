دوري ابطال اوروبا | نتيجة مباراة تشيلسي وريال مدريد في إياب نصف النهائي «ثنائية مع الرأفة»

تعرف على نتيجة مباراة تشيلسي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، التي أقيمت مساء اليوم الاربعاء الموافق 5 مايو 2021 على ملعب ستامفورد بريدج.

انتهت المباراة بفوز تاريخي لفريق تشيلسي بهدفين دون رد، مع الرأفة، ليقطع فريق المدرب توماس توخيل ورقة الترشح إلى نهائي دوري ابطال اوروبا للمرة الثالثة في تاريخ النادي الغرب لندني، ليواجه مانشستر سيتي على ملعب أتاتورك في مدينة اسطنبول التركية.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، ما قَرب البلوز كثيرًا نحو النهائي، وساعده على اللعب بأريحية أكبر في الإياب.

قدم لاعب الوسط الدولي الفرنسي “نجولو كانتي” واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق خلال مسيرته، حيث تفوق على جميع لاعبي ريال مدريد في الصراعات الفردية والبدنية وفي استخلاص الكرة.

كما ساهم في تسجيل البلوز للهدف الأول الذي سجله تيمو فيرنر خلال الشوط الأول، وساعد في تسجيل الهدف الثاني خلال الدقائق الخمس الأخيرة.

وسجل تشيلسي الهدف الأول في الدقيقة 28، إثر رأسية من تيمو فيرنر بعد متابعة مثالية لتسديدة مواطنه كاي هافيرتز التي ارتطمت في العارضة بعد خروج كورتوا لغلق زوايا التسديد.

ومع مطلع الشوط الثاني، نجا ريال مدريد من تلقي 3 أهداف محققة لكاي هافيرتز وماسون مونت، من بينهم رأسية لكاي هافيرتز ارتطمت في العارضة في الدقيقة 59.

وانتظر رجال المدرب توماس توخيل حتى الدقائق الخمس الأخيرة لحسم المواجهة لصالحهم بعد إهدار وابل من الفرص السهلة.

وضغط نجولو كانتي على ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 85 ليخطف الكرة من أمامه على حدود منطقة جزاء ريال مدريد قبل أن يمررها داخل المنطقة نحو بوليسيتش الذي تسلم وراوغ ومرر بالعرض داخل منطقة الستة ياردات بعد خروج الحارس كورتوا، ليحولها ماسون مونت داخل الشباك بلمسة واحدة بكل سهولة.

جدير بالذكر خسارة تشيلسي نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 عندما واجه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بفارق ركلات الجزاء بعد التعادل الإيجابي 1/1.

وعوض تشيلسي خسارته للقب دوري الابطال عندما ترشح إلى نهائي 2012 على حساب برشلونة، بهزيمة بايرن ميونخ على ملعبه آليانز آرينا في ميونخ بفارق ركلات الجزاء بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي والإضافي.