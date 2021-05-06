نتيجة مباراة النصر والفيصلي في الدوري السعودي “قمة مثيرة”

تعرف على نتيجة مباراة النصر والفيصلي فى الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 5 مايو 2021، لحساب الجولة 26، والتي استضافها ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض.

قاد المغربي نور الدين أمرابط فريق النصر لفوز مثير فى قمة الدوري السعودي على ضيفه الفيصلي بنتيجة 4-3، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض.

وجاء الفوز ليؤكد على صحوة الفريق في الفترة الحالية من الموسم، حيث تأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا عقب تصدره مجموعته على حساب السد القطري، وذلك بعد بداية سيئة للموسم شهدت تراجع الفريق بعيدا عن مراكز الصدارة.

وسجل أمرابط هدفين لفريقه، حيث جاء الأول بعد مرور 14 ثانية فقط من بداية المباراة، فيما جاء الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 49، بينما تكفل سامي النجعي وبيتروس بتسجيل هدفين في الدقيقتين 15 و40.

وعلى الجانب الأخر سجل أهداف الفيصلي كل من جيلرمي في الدقيقة 12 وهشام فايق في الدقيقة 27 ورافائيل سيلفا في الدقيقة 88.

ورفع النصر رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق نقطتين خلف التعاون صاحب المركز الرابع، فى المقابل تجمد رصيد الفيصلي عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر إعادة جدولة مباراة النصر والفيصلي من تاريخ 16 أبريل الماضي إلى تاريخ 5 مايو 2021 بسبب انشغال النصر بمباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وتمكن النصر من انتزاع بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا بعد منافسة نارية مع السد القطري وفولاذ خوزستان الإيراني والوحدات الأردني.

ولم يخسر النصر سوى مرة واحدة أمام الوحدات الأردني في الجولة الخامسة، ما صَعب عليه المأمورية في الجولة الأخيرة التي شهدت فوزه على السد بهدفين لهدف.

وسع اليوم العالمي في رد اعتباره أمام الفيصلي الذي تسبب في تدمير موسم الفريق عن طريق إقصاءه من منافسات كأس ملك السعودية مطلع شهر أبريل الماضي.

وفاز الفيصلي في تلك المباراة على النصر بهدف دون رد سجله “تافاريس” في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، علمًا بأن الفيصلي لعب لمدة 90 دقيقة بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعبه “روسي” في الدقائق العشر الأولى من اللقاء.

وترجع آخر مواجهة جمعت الفيصلي والنصر في الدوري المحلي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2020 وانتهت بفوز النصر 2/3، وسجل ثلاثية النصر آنذاك نور الدين أمرابط وسلطان الغنام والغامدي.

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