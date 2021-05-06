تشيلسي يطيح بريال مدريد ويضرب موعدا مع السيتي في نهائي دوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ تشلسي الإنكليزي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ريال مدريد الإسباني 2-صفر، الأربعاء، في لندن في إياب الدور نصف النهائي.



وسجل الألماني تيمو فيرنر في الدقيقة (28) ومايسون ماونت (85) الهدفين.



وكان تشلسي عاد بالتعادل الإيجابي 1-1 من مدريد الأسبوع الماضي.



وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها تشلسي المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد أن خسر أمام مواطنه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح عام 2008، قبل أن يفوز باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح أيضاً في عام 2012.



وسيلتقي تشلسي في النهائي مع مواطنه مانشستر سيتي في 29 مايو الحالي في إسطنبول.



وتأهل مانشستر سيتي الإنكليزي إلى النهائي بعد تجديده تفوقه على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي وصيف البطل بالفوز عليه 2-صفر الثلاثاء بفضل ثنائية الجزائري رياض محرز الثلاثاء في إياب نصف النهائي.



المصدر: فرانس برس