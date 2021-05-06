تحديد موعد إقامة المباراة المؤجلة بين مانشستر يونايتد وليفربول

المنامة - ياسر ابراهيم - حددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" اليوم الأربعاء، موعدا جديدا لمباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول المؤجلة من الجولة الـ34 من المسابقة.



وأعلنت رابطة "البريميرليغ" أن مباراة مانشستر يونايتد المؤجلة أمام ضيفه ليفربول ستقام في الـ13 من مايو الجاري.



وتأجلت المباراة بين "الشياطين الحمر" و"الريدز" التي كان من المفترض أن تقام في موعدها الأصلي يوم الأحد الماضي، عقب احتجاج جماهير اليونايتد ضد ملاك النادي الأمريكيين، واقتحامهم قبل انطلاق اللقاء ملعب "أولد ترافورد" المغلق أمام الجماهير بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وجاءت احتجاجات جماهير اليونايتد، التي هتفت مطالبة برحيل عائلة "جليزر" المالكة للنادي، بسبب المشاركة في تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، مع 11 ناديا أوروبيا كبيرا.



المصدر: البريميرليغ