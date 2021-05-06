الامارات | مجلس دبي الرياضي يبحث استعدادات تنظيم بطولة آسيا للملاكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يبحث استعدادات تنظيم بطولة آسيا للملاكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة، أنس العتيبة، الاستعدادات لاستضافة بطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات، التي ينظمها اتحاد الملاكمة بدعم مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو الجاري بفندق «ميريديان» في دبي.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، أمس: «تم خلال اللقاء، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، الاطلاع على الاستعدادات النهائية بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، وأمين عام اتحاد الإمارات الملاكمة، حسن الحمادي، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، خالد العور، ومدير البطولة، عمر الكندي، وتم التأكيد على موعد وصول الفرق، وعلى تطبيق الإجراءات الاحترازية، لتكون البطولة بمستوى ما هو معروف عن الدولة من حسن تنظيم».

ويشارك في البطولة ملاكمون وملاكمات من 25 دولة وهي: أفغانستان، البحرين، إندونيسيا، الهند، إيران، العراق، الأردن، كازاخستان، قرقيستان، كوريا، الكويت، لاوس، مكاو، منغوليا، نيبال، باكستان، الفلبين، قطر، سريلانكا، سورية، تايلاند، طاجكستان، تركمنستان، أوزبكستان، واليمن إضافة إلى الإمارات.

وشدد البيان على أن «البطولة تعدّ الأقوى على مستوى العالم، لما تتضمنه من مشاركة أقوى اللاعبين والمصنفين الأوائل على مستوى العالم، وتعتبر المحطة الاستعدادية والأخيرة قبل التوجه لأولمبياد طوكيو 2021، وعبّرا أمين عام مجلس دبي الرياضي ورئيس الاتحاد الآسيوي عن رضاهما بمستوى الاستعدادات لتنظيم البطولة الأهم في القارة الآسيوية، رغم تولي دولة الإمارات تنظيم البطولة في وقت قصير بعد اعتذار الهند عن الاستضافة، نتيجة ما تمر به الهند من ظروف صحية وبيئية صعبة جراء جائحة (كوفيد-19)».

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