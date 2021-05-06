اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

أرسنال - فياريال 23:00

روما - مان يونايتد 23:00

الدوري الألماني

هيتا برلين - فرايبورغ 20:30

الدوري البرتغالي

بنفيكا - بورتو 21:30

وادي دجلة - بيراميدز 23:30

الاتحاد - الأهلي 23:30

الزمالك - سموحة 23:30

غزل المحلة - إنبي 23:30

الدوري الأردني

شباب الأردن - الفيصلي 23:30

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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