الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
أرسنال - فياريال 23:00
روما - مان يونايتد 23:00
الدوري الألماني
هيتا برلين - فرايبورغ 20:30
الدوري البرتغالي
بنفيكا - بورتو 21:30
وادي دجلة - بيراميدز 23:30
الاتحاد - الأهلي 23:30
الزمالك - سموحة 23:30
غزل المحلة - إنبي 23:30
الدوري الأردني
شباب الأردن - الفيصلي 23:30
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