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الامارات | لاعبو سان جيرمان: الحكم أهاننا

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مانشستر - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم الحكم الهولندي بيورن كايبرز، الذي أدار مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان في إياب نصف نهائي ، أول من أمس، على إهانة لاعبي فريق العاصمة الفرنسية.

وقال الإسباني أندر هيريرا، لقناة «أر إم سي سبورت» إثر خروج فريقه من المسابقة: «أريد أن أقول شيئاً: «نتحدث عن الاحترام مع الحكام»، لكنه قال: «أغرب عن وجهي (باستخدام عبارة نابية) إلى (الأرجنتيني) لياندرو باريديس. إذا قلنا نحن ذلك، نُعاقب لثلاث أو أربع مباريات»، فيما أكد الإيطالي ماركو فيراتي: «أنا أيضاً سمعته، قال لي (اللعنة عليك). إذا قلتُ أنا ذلك، سأعاقب 10 مباريات».

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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