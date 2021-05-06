الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استخارة

اعتاد لاعب من أصحاب الخبرة في دوري الخليج العربي، أن يؤدي صلاة استخارة قبل أي مباراة رسمية، إذ أكد اللاعب للمقربين منه أنها عادة يؤديها منذ أكثر من 10 سنوات.

عرض

رفض نادي سانتوس البرازيلي عرضاً من أحد أندية الدوري لضم اللاعب البرازيلي، ماريو سيرجيو (مارينهو)، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقاً لصحيفة «غلوبو» البرازيلية، مشيرة إلى أن اللاعب لديه عرض آخر من فلامينغو.

توصية

أوصى مدرب بأحد أندية دوري الخليج العربي إدارة النادي بتمديد عقد اللاعب الصاعد في الفريق وتحسينه، بعد تألقه وظهوره بمستوى فني متطور في الفترة الأخيرة، بعدما منحه الجهاز الفني الفرصة لإثبات وجوده.

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